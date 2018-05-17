قادة أوروبا يطلقون مجموعة إجراءات لحماية الاتفاق النووي الإيراني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

صوفيا – بروكسل – قررت المفوضية الأوروبية إطلاق مجموعة إجراءات لحماية مصالح شركاتها ودولها من تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، والذي يؤدي إلى إعادة فرض عقوبات على هذا البلد ومن يتعامل معه.

جاء هذا القرار، الذي أعلنه رئيس المفوضية جان كلود يونكر، خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة الاتحاد الأوروبي ودول البلقان، اليوم في صوفيا، بعد أن أعطى رؤساء حكومات وزعماء الدول الأعضاء في الدول 28 الضوء الأخضر للمفوضية للتحرك.

ومن هذه الإجراءات، حسب ما اعلن يونكر، تفعيل آلية التجميد (آلية المنع)، المنصوص عنها في المعاهدات الأوروبية منذ عقود، والتي تقضي بتعطيل أي أثر لقرارات أمريكية في الخارج، بالإضافة إلى الايعاز لمصرف الاستثمار الأوروبي بتسهيل القروض الممنوحة للشركات الأوروبية العاملة في إيران.

وستشرع المفوضية الأوروبية في التحرك لإقرار هذه الآلية منذ يوم غد، رغم أن التنفيذ العملي لن يكون سهلاً، برأي مراقبين.

وتريد أوروبا حماية استثماراتها وشركاتها العاملة في إيران، من العقوبات الأمريكية التي ستُفرض بعد قرار ترامب والتي من المتوقع أن تعرقل عمل المستثمرين الأوروبيين في إيران.

وكان الاتفاق الموقع عام 2015 بين مجموعة 5+1 وطهران، قد نص على أن تضع الأخيرة برنامجها النووي تحت المراقبة الدولية المكثفة، مقابل عودتها للحظيرة الدولية ورفع العقوبات المفروضة، ما يعني انتعاشها اقتصادياً وتجارياً.

وبالإضافة إلى ذلك، أكد يونكر على تصميم الاتحاد الاستمرار في احترام التزاماته بموجب الاتفاق، قائلا “سنستمر في تعميق تعاوننا مع إيران وحوارنا معها”، حسب كلامه.

وأشار إلى أن المفوضية سترسل أحد أعضاءها قريباً إلى طهران لتأمين استمرارية الحوار بين طهران وبروكسل وطهران.

أما رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك، والذي شارك في المؤتمر الصحفي نفسه، فقد عبر عن قناعته بأن الاتحاد يحتاج إلى شريك أمريكي واضح ويتمتع بالشفافية.

وكان توسك قد شن هجوماً لاذعاً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واصفاً سياسته بالعشوائية، وقال “عندما نرى أصدقاء مثل هؤلاء، لا أعتقد أننا بحاجة بعد إلى أعداء”، كما نُقل عنه.