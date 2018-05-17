رئيس أساقفة انكلترا: لنصلِّ لأجل السلام بالشرق الأوسط وبالأخص لِغَزَّة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال رئيس الأساقفة البريطانيين الكاردينال فنسنت نيكولز “صلوا من أجل السلام في الشرق الأوسط وبشكل خاص من أجل قطاع غزة”.

ودعا رئيس مجلس الأساقفة الكاثوليك في انجلترا وويلز، في بيان نشرته خدمة الإعلام الديني التابعة لمجلس الأساقفة الإيطاليين، المؤمنين الى دعم “شعب غزة”، حيث “تمرّ لحظات مؤلمة من الذاكرة (في إشارة الى ذكرى النكبة) والاحتجاجات”، لأن “الوضع الإنساني يتدهور بشكل كبير”، فـ”هذا الشعب ضعيف للغاية ومحروم، ويرتبط مصيره بالسلام أساسا”، ولا “يمكن أن يكون مبنيا على الإهمال أبداً”.

وكشف الكاردينال أنه أجرى “اتصالا هاتفيا مع الكاهن الكاثوليكي لرعية غزة، الأب ماريو دا سيلفا”، الذي أكد له “الصلوات والدعم” من جانب الكنيسة الإنجليزية، الأمر الذي قابله كاهن غزة بـ”التقدير”، قائلا “نعلم أن الكاثوليك في انكلترا وويلز وفي أنحاء العالم، يذكروننا ويصلون من أجل أهالي غزة، مما يمثل تشجيعا كبيرا لنا”.

واختتم الأب دا سيلفا منددا بـ”ظروف الحياة الصعبة في القطاع”، الذي “يفتقر الى المياه وغيرها من الحاجات المعيشية”.