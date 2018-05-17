أسقف إيطالي: حقوق الشعب الفلسطيني تُنتهك نصب أعيننا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ قال أسقف إيطالي “نحن نرى أن حقوق الشعب الفلسطيني قد انتهكت، ولم يعد بإمكاننا دائما أن نسمع مبررات ترتبط بالمصلحة الوطنية”.

وفي مقال كتبه المونسنيور جوفانّي ريكيوتّي، رئيس جمعية (باكس كريستي) الكاثوليكية، أي “سلام المسيح”، عن الوضع في الأراضي المقدسة، أضاف “نحن كجمعية، مدعوون للتضرع لله، إله السلام”، لكن من المهم أيضًا أن نجذب الانتباه”، فـ”لم يعد من الممكن أن يستمر وضع مثل هذا”.

وذكر المونسنيور ريكيوتّي “نحن نرى أن داخل إسرائيل أيضا، إشارات عديدة إلى أن هناك أشخاصا لا يقبلون بهذه المجزرة”. واختتم بالقول “لذا، فمن المهم الصلاة، والسعي لأجل السلام وعدم التزام الصمت”.