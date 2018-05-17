جمعية كاثوليكية إيطالية للمسلمين: نرافقكم في رمضان بالقرب والصلاة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت جمعية كاثوليكية إيطالية “نتمنى لجميع إخواننا وأخواتنا المسلمين كل الخير في بدء شهر رمضان”، الذي يبدأ اليوم، حيث “سنرافقكم فيه بالقرب والصلاة في مختلف بلدان العالم التي نعيش فيها معكم”.

وذكرت جماعة البابا يوحنا الثالث والعشرون في مذكرة الخميس، أن “القواعد التي تتبع في هذا الشهر، وهي ذكر الله، قراءة الكتب المقدسة، تقاسم الطعام، تطهير النفس والمغفرة المتبادلة، هي القواعد نفسها التي يعطيها الله للمسيحيين ليحبوه هو بالأكثر ويحبون إخوانهم من بعده”.

وخلص البيان الى القول “في هذا الجهد الروحي الذي نشارككم إياه، نريد أن نعمل معاً لبناء عالم خالٍ من العنف، في ظل التعاطف مع الضعفاء ووضع السلام في المركز”.