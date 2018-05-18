الحكومة الإيطالية المرتقبة ستعيد تقييم البعثات العسكرية بالخارج

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تضمنت النسخة الأخيرة لوثيقة برنامج ائتلاف حاكم محتمل، بين حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، الدعوة لـ “إعادة تقييم” البعثات العسكرية الايطالية المرابطة في الخارج.

وأشارت الفقرة الخاصة بمجال الدفاع، ضمن وثيقة العقد الحكومي التي ستعرض على منتسبي طرفي الائتلاف للتصويت قبل أن يوقع عليها زعيما الحزبين، إلى أنه “من الملائم إعادة تقييم وجود القوات الايطالية في البعثات الدولية، التي تبتعد جغرافيا وجيوسياسيا عن مصلحة البلد الوطنية”، ولكن دون الإشارة إلى أي بعثة عسكرية بعينها.

كما تضمنت الوثيقة “حماية الصناعات الايطالية، بتمويل الأبحاث والمهارات والابتكارات الوطنية في القطاعات غير الحربية”.