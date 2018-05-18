وزير إيطالي سابق: الرعاية الإجتماعية ليست حلا لمسألة الفقر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال وزير إيطالي سابق إن “الدعم المالي المقدم من الرعاية الإجتماعية لا يمثل حلا ناجعا لمسألة الفقر، بل يلزم نموذجاً جديداً لسوق العمل”، تعليقا على اقتراح الراتب الأساسي في التدابير الواردة بالعقد الحكومي لرابطة الشمال ـ حركة خمس نجوم.

وأضاف وزير العمل الأسبق إنريكو جوڤانّيني، في تصريحات إذاعية الجمعة، أن “هناك تدابير تسير في الاتجاه الصحيح”، لكن “بدون سوق عمل تنمو على مستوى العقود الدائمية فوق كل شيء، فإن الحل طويل الأجل لا يتمثل بزيادة الدعم المالي لحالات الفقر”، بل “يجب التفكير بوضع نموذج جديد للتنمية”، فضلا عن “إصلاح مراكز التوظيف”.

وتابع جوڤانّيني الذي كان رئيساً سابقاً للمعهد الوطني للإحصاء (إستات)، “إن الراتب الأساسي إن كان يحفز قدرة الناس على الصمود، فهو يتماشى مع ما نبحثه اليوم”، وهو “أمر موجود في العديد من الدول، وإجراء يمكن التوصية به، لكن شريطة ألا تُترك الناس على الأريكة”، أي بدون عمل.

وخلص وزير العمل الأسبق معلقا على إشاعات عن توليه لمنصب ما في الحكومة المقبلة، قائلا “لست مرشحاً لأية مناصب حكومية”.