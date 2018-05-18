سانت إيجيديو: “ممرات إنسانية” توصل مجموعة لاجئين جديدة الى فرنسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت جماعة سانت إيجيديو الكاثوليكية إن “مجموعة مكونة من 22 لاجئاً ستصل الليلة الى مطار شارل ديغول في باريس من لبنان، تضم العديد من الأطفال”.

وأضاف بيان للجمعاة الكاثوليكية الجمعة، أن “المجموعة تتألف من عائلتين مسيحيتين عراقيتين من ضواحي مدينة الموصل، كانتا قد لجأتا منذ سنوات الى سورية ولبنان”، وكذلك “بعض العائلات السورية التي هجرت بلادها منذ اندلاع الحرب”.

ونقلت سانت إيجيديو عن العائلات قولها عشية الإنطلاق، “لقد كنا عالقين في لبنان منذ سنوات، في حالة من عدم اليقين، مع وظائف غير مستقرة وبدون إمكانية لإرسال أطفالنا إلى المدرسة”.

وذكر البيان أنه “سيتم استقبال اللاجئين من قبل فرع الجماعة في فرنسا الذي يعمل بالتعاون مع الكنائس الكاثوليكية والبروتستانتية في مدن مختلفة من البلاد”. واختتم مشيرا الى أن “هذه الدُفعة ترفع عدد اللاجئين الذين وصلوا الى فرنسا في أقل من عام، إلى 130 شخصا”، وذلك “بفضل البروتوكول الموقع مع الحكومة الفرنسية، وفقًا للنموذج الذي أتاح وصول حوالي 1500 لاجئ الى إيطاليا منذ فبراير 2016”.