مجلس بابوي يدعو لأن يكون رمضان انتقالا من المواجهة إلى تعاون فعال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا المجلس البابوي للحوار الى أن يكون شهر رمضان، “عبوراً من المنافسة والمواجهة إلى التعاون الفعال من أجل الصالح العام”، في تهنئته للمسلمين بشهر الصوم.

وفي رسالة بعثها المجلس إلى المسلمين متمنيا لهم “صوما مثمرا” في شهر رمضان، يليه عيد فطر بهيج، والذي سيصادف يوم 14 حزيران/يونيو، ذكّر بأن “العلاقات بين المسيحيين والمسلمين كثيرا ما شابتها في الماضي روح المنافسة، والتي نرى عواقبها السلبية، كالغيرة، تبادل الاتهامات والتوتر”، مما “أدى في بعض الحالات إلى صدامات عنيفة، لا سيما عندما تم استغلال الدين”، الأمر الذي “يرجع أساسا إلى مصالح خاصة ودوافع سياسية”.

أضافت الرسالة التي تحمل توقيع رئيس المجلس الفاتيكاني الكاردينال جان لوي توران، وسكرتيره أنخيل أيوسو، بعنوان “مسيحيون ومسلمون: من المنافسة إلى التعاون”، أنه “في عالم يتسم بالعولمة وبتوترات متزايدة، أثّر هذا التنافس سلبًا على صورة الأديان وأتباعها، مما غذى الفكرة القائلة بأنها ليست مصادر للسلام وإنما للتوتر والعنف”. ومع ذلك “فإن من الضروري منع هذه النتائج السلبية وتجاوزها”.

وكتب توران وأيوسو “لهذا السبب، من المهم أن نذكر نحن المسيحيين والمسلمين، على الرغم من الإعتراف باختلافاتنا، القيم الدينية والأخلاقية التي نتقاسمها”، وإذ “نعترف بما يجمعنا في ظل الاحترام المتبادل لاختلافاتنا المشروعة، يمكننا أن نرسخ بمزيد من الصرامة أسسا متينا للعلاقات السلمية، والانتقال من المنافسة والمواجهة إلى التعاون الفعال من أجل الصالح العام”.

وأشارا الى أن ما سلف ذكره “يجب أن يكون على وجه الخصوص، لصالح المحتاجين بشكل أكبر، ويسمح لنا جميعا بتقديم شهادة موثوق بها لمحبة الله سبحانه وتعالى للبشرية جمعاء”. كما أكدا “الحق والواجب على جميع المؤمنين أن يشهدوا لله عز وجل الذين يعبدونه”، وكذلك “مشاركة معتقداتنا مع الآخرين، واحترام إيمانهم ومشاعرهم الدينية”.

واختتما الرسالة بالقول “للتمكن من تشجيع العلاقات السلمية والأخوية، علينا العمل معاً وإكرام بعضنا البعض”، فـ”بهذه الطريقة، نرفع المجد لله عز وجل ونعزز الإنسجام في المجتمعات التي يتزايد فيه التعدد العرقي، الديني والثقافي”.