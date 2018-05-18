المالكي يرحب بتشكيل مجلس حقوق الانسان لجنة التحقيق الدولية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله – رحب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بتشكيل مجلس حقوق الانسان لجنة تحقيق دولية في جرائم إسرائيل ضد الفلسطينيين.

وأعرب المالكي عن “الرضا لتبني مجلس حقوق الانسان، في جلسته الطارئة الـ28 التي عقدت اليوم، قراراً باغلبية الاصوات، يدين الجرائم الاسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ويطالب بارسال لجنة دولية للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل وعدوانها على الشعب الفلسطيني اثناء ممارسته حقه في الاحتجاج السلمي على جرائمها، المستمرة منذ النكبة قبل سبعين عاما، وما رافق ذلك من تشجيع للادارة الامريكية لاسرئيل، بما فيها من خلال نقل سفارتها تعسفا الى مدينة القدس المحتلة”.

وقد عقد مجلس حقوق الانسان دورة استثنائية طارئة هذا اليوم، وبطلب من دولة فلسطين من خلال بعثتها في جنيف، والمجموعة العربية والاسلامية، وغيرها من الدول المتسقة مع مبادئها وقواعد القانون الدولي، لدعوة مجلس حقوق الانسان للاضطلاع بمسؤولياته تجاه ما يحدث في الارض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وخاصة في قطاع غزة.

وشكر المالكي “الدول الأعضاء التي عملت على عقد هذه الجلسة الطارئة، وتلك التي رعت مشروع القرار، والدول التي صوتت لصالح اعتماد القرار. حيث صوتت 29 دولة لصالح القرار فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت وانعزلت دولتين بالتصويت ضد القرار الذي قدمته دولة فلسطين تحت عنوان: انتهاكات القانون الدولي في سياق الاحتجاجات المدنية السلمية واسعة النطاق في الارض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”.

وقال المالكي، إن “من يريد السلام، وحل الدولتين، عليه ان يدعم القانون الدولي، والمساءلة والعدالة، لا الامتناع عن التصويت على قرارات متسقة بالقانون الدولي، لان ذلك يشجع مجرمي الحرب الاسرائيليين على الاستمرار في جرائمهم”.

وتابع “لقد عملنا مع الدول الشقيقة والصديقة وعلى مدار الايام الماضية من اجل لجم العدوان الاسرائيلي، المتكرر، وجرائمه ضد شعبنا التي جاء اوجها في المجزرة التي ارتكبت ابان النقل غير القانوني للسفارة الامريكية الى مدينة القدس المحتلة، والتي راح ضحيتها اكثر من 62 شهيدا، واكثر من 3000 الاف جريح، ومن خلال جميع مؤسسات القانون الدولي بما فيها مجلس حقوق الانسان بصفته الهيئة التى تعنى بحقوق الانسان والانتهاكات المتعلقة بها”.

واشار المالكي الى ان “القرار اذ يدين الاستخدام غير المتناسب والعشوائي للقوة من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك في سياق الاحتجاجات السلمية، لا سيما في قطاع غزة، في انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقرارات ذات الصلة؛ ويعرب عن الحزن إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، بما في ذلك الأطفال والنساء والعاملين الصحيين والصحفيين”.

وقال “يطالب القرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن توقف فورا وبشكل تام إحصارها غير القانوني لقطاع غزة المحتل، الذي يرقى إلى العقاب الجماعي بالسكان المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال فتح المعابر بصورة فورية ومستمرة وغير مشروطة لتدفق المساعدات الإنسانية والسلع التجارية والأشخاص، بما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.

واضاف “كما قرر المجلس إيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال، يعينها رئيس مجلس حقوق الإنسان، للتحقيق في جميع انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ولا سيما في قطاع غزة المحتل التي بدأت في 30 آذار/مارس 2018، سواء قبل أو أثناء أو بعد، لإثبات الحقائق والظروف، بما في ذلك الانتهاكات التي قد تصل إلى حد جرائم الحرب وتحديد المسؤولين عنها، لتقديم توصيات، لا سيما بشأن تدابير المساءلة، كل ذلك بهدف تجنب الإفلات من العقاب ووضع حد له وضمان المساءلة القانونية”.

وطالب رياض المالكي “الدول بتنفيذ بنود هذا القرار والعمل على الاسراع في وقف جرائم الحرب الاسرائيلية، وحماية الشعب الفلسطيني من آلة البطش الإسرائيلية”. واشار إلى ان “هذا الانجاز والنجاح الذي تحقق سيكون له انعكاسات في غاية الاهمية في الايام والاسابيع القادمة من خلال تشكيل لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي سوف تكشف جرائم اسرائيل التي ترتقى الى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية”.