البرنامج الكيميائي السري السوري قيد البحث أوروبياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ بحضور 12 وزير خارجية أوروبي، التقى ممثلو نحو ثلاثين دولة في باريس اليوم (الجمعة) لمناقشة كيفية التعرف على المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي في الغوطة الشرقية في سورية وملاحقتهم قضائياً، في إطار (الشراكة الدولية ضد الإفلات من العقاب بعد استخدام الأسلحة الكيميائية)، التي أطلقتها فرنسا في كانون الثاني/يناير الماضي، إثر استخدام روسيا مرات عدة، الفيتو لمنع إجراء تحقيقات دولية في سورية لكشف مستخدمي السلاح الكيميائي.

وفي أعقاب اللقاء قالت فرنسا في بيان مشترك لوزيري المالية برونو لو مير، والخارجية جان إيف لو دريان إنها “جمدت أصول ثلاثة أفراد وتسع شركات يشتبه بضلوعها في تطوير أسلحة كيماوية في سورية، بهدف تعقب شبكات يشتبه في مساعدتها مركز البحوث والدراسات العلمية التابع لوزارة الدفاع السورية”، دون مزيد من التفاصيل.

وناقش المشاركون في الاجتماع البرنامج الكيميائي السري الذي لا يزال قائماً في سورية وفق المصادر الأوربية، “رغم ادّعاء التزام النظام السوري بتفكيك برنامجه الكيميائي عام 2013″، وتقول مصادر فرنسية دبلوماسية إن “هناك خيارات على الأرجح عبر منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لإنشاء آلية مستقلة محايدة لا تكون تحت سلطة أي دولة”.