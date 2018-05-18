إيطاليا: ندوة عن البلديات والإجراءات الأمنية الجديدة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قالت مصادر أمنية إيطالية إن التدابير الأمنية الجديدة التي وضعها رئيس الشرطة فرانكو غابرييلي للحفلات والمناسبات العامة ستكون موضوع ندوة برعاية فرع صقلية للجمعية الوطنية للبلديات الإيطالية (Anci)، تعقد يوم 22 أيار/مايو الجاري بباليرمو.

وأضاف بيان لـ(Anci) الجمعة، أنه “خلال الأعمال التي تتم بالتنسيق مع الأمين العام للجمعية، ماريو إيمانويل ألڤانو، ستكون هناك مداخلة للرئيس ليولوكا أورلاندو”، فضلا عن أعضاء مجالس الحكم الذاتي المحلي والتعليم والتدريب المهني في مقاطعة صقلية”، بالإضافة إلى “مسؤولي أجهزة مكافحة الإرهاب”.

وأشار الى أن الندوة “تتضمن أيضا مداخلات ترمي الى تعميم الإجراءات التي يجب تنفيذها بشكل عاجل وتتعلق بتحديد عدد المداخل الى الأحداث العامة، الطاقة الإستيعابية لمحل إقامتها، إمكانية التقسيم إلى قطاعات وتوفير ممرات لأي حالات طوارئ، وغيرها”.

وذكر البيان أنه “لجميع الأحداث المجدولة مسبقاً، يجب إجراء عمليات كشف ميداني، وإن لم يتم احترام القواعد، سيتم إلغاء الحدث أو الحفل”. وأخيرًا “فإن تدابير رئيس الشرطة تميّز بوضوح بين السلامة”، وهي “مسؤولية البلدية ورجال الإطفاء والشرطة والمحافظة والمنظمين”، وبين “الأمن، وهو مسؤولية الإستخبارات والقوى الأمنية”، وبناء على ذلك “يجب تحديد مهام الجهات المختلفة المعنية بالأمر”.