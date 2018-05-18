سالفيني: سنحسم مسألة الحكومة يوم الإثنين المقبل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

مونتزا – أكد زعيم حزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني سيتم حسم مسألة الحكومة يوم الإثنين المقبل على أية حال.

وأضاف سالفيني في تصريحات من مونتزا (شمال)، الجمعة، “سنبذل كل ما في وسعنا لكي تنشأ الحكومة، وسيتم ذلك عموماً”، حيث “سنذهب إلى (رئيس الجمهورية سيرجو) ماتّاريلا يوم الإثنين باحترام، لأن علينا حسم الأمر على أية حال”، مؤكدا “لقد بذلنا كل جهد ممكن”.

وخلص زعيم رابطة الشمال الى القول “لن أتحدث عن رئيس الوزراء، نائب الرئيس والوزراء، فسيتم تحديثكم بآخر التطورات خلال الساعات القليلة القادمة”، وأنه “اعتبارا من الاثنين، أتمنى أن أكون هنا لأتحدث عمّا ستفعله الحكومة”.