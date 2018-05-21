دراسة إيطالية: 3٪ من الشركات فقط تبنت الرقمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أظهرت دراسة أجريت في إيطاليا أن نسبة 3٪ من الشركات فقط تبنت الأسلوب الرقمي في عملها، بينما بقيت نسبة 63% منها غير مبالية بالأمر.

وأضافت دراسة للمعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) الاثنين، أن “نصف الشركات المرقمنة في البلاد، زادت أعداد موظفيها بجميع فئاتهم، بحوالي 3.5٪ في فترة السنتين 2016/2017″، وذلك “مقابل نسبة 0.6٪ من مجمل نظام العمل”.

وتابعت الدراسة التي قدمها رئيس (إستات) جورجو ألّيفا في ندوة اليوم، أنه “مع ذلك، فإن 3٪ فقط من الشركات قد تحولت إلى النظام الرقمي والتي اعتبرت رقمية مكتملة، باعتبار أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمراً مركزيا في مجال التنافسية”.

وأشارت الدراسة الى أن “نسبة 9.7٪ من الشركات مهتمة بمسألة التحول الرقمي، لكنها لم تستكمل العملية في الواقع”، في حين أن “22٪ مهتمة جدا بالأمر لكنها مقيدة، أو هناك سلسلة من القيود تمنع تحولها”، وهذا “ما نراه في قطاعات مثل المعادن والميكانيك وإنتاج السيارات”، والتي “تسهم في قطاع العمل بـ25.1٪ من الموظفين وبـ20.1٪ من القيمة المضافة”.

ورأى ألّيفا أنه “في هذه الحالة، ينبغي أن تتخذ السياسة المزيد من الإجراءات لتقليل القيود التي تشكل عقبة في طريق الرقمنة”، واختتم بالقول إن “أكثر من نصف الشركات، بما يصل إلى 63٪، لا تبالي بالانتقال إلى التكنولوجيا الرقمية، واعتبارها لا تمت بصلة الى القدرة التنافسية”، وهي “تعمل في قطاعات التصنيع التقليدية والخدمات البريدية والإستثمارات”.