سياسي إيطالي: المافيا تناسخت في ميلانو وروما

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو – قال سياسي إيطالي إن “المافيا خلقت نُسخا لها في ميلانو وروما”، تعليقا على الذكرى السنوية لمذبحة كاباتشي.

يُذكر أن الحادث المذكور قد اكتسب اسمه من مدينة كاباتشي (جنوب) التي وقع قربها، واستهدف القاضي جوفاني فالكوني، الذي أمضى معظم حياته المهنية في محاولة تقويض قوة المافيا الصقلية، واغتيل على يد مافيا كوزا نوسترا في أيار/مايو 1992.

وخلال مؤتمر بباليرمو في ذكرى القاضيين فالكوني وبورسيلّينو، الاثنين، اضاف الرئيس السابق لمجلس الشيوخ بيترو غراسّو، أن “المافيا لم تُهزم، بل تغلغلت اليوم في المؤسسات”، فـ”كوزا نوسترا تريد الإستحواذ الى جانب السلطة، على الأعمال والمصالح”. وأردف “إنها قادرة على خلق شبكة علاقات تضم ريادة الأعمال، السياسة والمجال المهني”، إنها “مافيا تتجذر في الأقاليم وتنسخ نفسها في شتى أنحائها”، وقد “تمكنّا من كشف ذلك فقط بفضل تحقيقات القضاء في ميلانو وروما”.

وتابع غراسو الذي كان مدعيا قوميا عاما لمكافحة المافيا، “نحن نعلم منذ خمسينيات أو ستينيات القرن الماضي أن المافيا كانت في ميلانو، لكن لم يكن أحد يريد أن الإعتراف بذلك”، وحتى “وقت قريب، أكد محافظ المدينة أن المافيا لم تكن موجودة هناك”، مذكِّرا بتقرير صدر عام 1991 “للجنة الوطنية لمكافحة المافيا الذي تحدثنا فيه عن فضيحة الرشاوى (تانجينتوپولي عام 1992) ولم يشأ أحد الاستماع لناقوس الخطر الذي قرعناه”.

وندد غراسّو بـ”عدم كفاية السياسة”، وقال “أنا أتحدث عن اللجنة الوطنية لمكافحة المافيا”، التي “على الرغم من إطلاقها تلك الإشارات، لم تتمكن من منع المافيا أو اتخاذ تدابير تشريعية لمحاربتها بشكل فعال، أو لمواجهتها”.