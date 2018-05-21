فرونتكس: انخفاض بتدفقات الهجرة العابرة لوسط المتوسط

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-أفادت بيانات لوكالة حماية ومراقبة الحدود الخارجية الاوروبية (فرونتكس) بإنخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا عبر طريق وسط المتوسط إلى إيطاليا، في شهر نيسان/أبريل الماضي، إلى حوالي ألفين وخمسمائة، أي بتراجع قدره 78% عن نيسان/أبريل 2017.

ويبلغ العدد الإجمالي للمهاجرين القادمين عبر وسط المتوسط في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2018 حوالي تسعة آلاف وأربعمائة مهاجر، بانخفاض مقداره 75% مقارنة بالعام الماضي

ووفق بيانات وكالة حرس الحدود الأوروبية، فإن المواطنين حملية الجنسيات التونسية والإريترية يشكلون معاً حوالي 40% من جميع المهاجرين الذين تم تسجيلهم عبر طريق وسط المتوسط.