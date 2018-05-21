تاياني: زوكربيرغ يتحدث علناً أمام ممثلي الشعوب الأوروبية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – أعلن رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن مؤسس شركة فيسبوك مارك زوكربيرغ، سيتحدث أمام لجان البرلمان ورؤساء المجموعات يوم غد وستكون هذه الجلسات منقولة على الهواء مباشرة.

ورحب تاياني، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي توتير، بقبول مؤسس فيسبوك بنقل المحادثات علناً، وقال “هذا خبر جيد للمواطنين الأوروبيين، وأشكره على احترامه للبرلمان”، على حد تعبيره.

أما مجموعة الخضر في البرلمان، فقد اعتبرت أن قبول زوكربيرغ بنقل جلساته مباشرة، نصراً لها وهي التي اعترضت في البداية على ما سمته استسلام رئيس الجهاز التشريعي الأوروبي لإملاءات خارجية.

وكان من المقرر أن يجري مؤسس فيسبوك محادثات مع النواب الأوروبيين خلال جلسات مغلقة.

أما سبب زيارة زوكربيرغ لبروكسل، فيتعلق بدعوة وُجهت له من قبل رئيس البرلمان تاياني، لشرح وجهة نظره تجاه الخلل الموجود على موقع فيسبوك بشأن حماية المعطيات الشخصية للمشتركين، وذلك على خلفية فضيحة كامبريدج أناليتيكا، والتي أثرت سلباً على صورة فيسبوك، وأضرت بملايين الأشخاص.

ويخشى البرلمان الأوروبي أن تؤدي الثغرات الموجودة في نظم حماية المعطيات الشخصية لمشتركي مواقع التواصل الاجتماعي، إلى تسرب جماعي يجعلها سهلة التطويع لإغراض سياسية لصالح أطراف خارجية.