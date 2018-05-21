وسائل إعلام إيطالية: الحكومة سيقودها أكاديمي، سالفيني للداخية، دي مايو لحقيبة العمل والتنمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رشحت وسائل إعلام إيطالية إسناد رئاسة الوزراء في الحكومة القادمة، التي سيكشف عن تشكيلتها رسميا في وقت لاحق الاثنين، إلى الاكاديمي أستاذ القانون الخاص جوزيبي كونتي، المقرب إلى حركة خمس نجوم

ووفق ما تداول إعلاميا، فإن وزارتي العمل والتنمية الاقتصادية ستدمجان في وزارة واحدة يقودها الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو. أما زعيم رابطة الشمال، الطرف الثاني في الائتلاف الحاكم المرتقب، ماتيو سالفيني، فمن المتوقع أن يصبح وزيرا للداخلية.

ومن المتوقع أن يتسلم الدبلوماسي الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات، جامبيرو ماسّولو، والذي برز إسمه أيضا ضمن المرشحين لرئاسة الوزراء، حقيبة الخارجية. كما من المتوقع إسناد وزارة الاقتصاد إلى جانكارلو جورجيتي، وهو الذراع الايمن لسالفيني، والرئيس السابق لكتلة رابطة الشمال في البرلمان.

ويأتي ترشيح الاستاذ الجامعي كونتي (54 عاما) بناء على إتفاق بين طرفي التحالف الحكومي المفترض يقضي بإسناد رئاسة الوزراء لشخصية ثالثة، إلا أنه يعتبر من المقربين لحركة خمس نجوم، الحزب الاكبر في البرلمان الجديد والذي نال ما يقارب ضعف الأصوات التي تحصلت عليها رابطة الشمال.

وتخلو السيرة الذاتية لـ كونتي ، الذي تخرج من كلية القانون في جامعة لاسابينسا بالعاصمة روما، من أي خبرة في المجال السياسي، ولكنها مليئة بالخبرات الاكاديمية من جامعات غربية مرموقة كجامعة ييل الامريكية و السوربون الفرنسية، وكامبريدج البريطانية. ويدرِّس حاليا في جامعتي فلورنسا الحكومية ولويس غويدو كارلي الخاصة بالعاصمة روما.