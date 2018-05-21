رئيس شرطة إيطاليا: قلق من الإرهاب لكن نظامنا الأمني ريادي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قال رئيس الشرطة الإيطالية فرانكو غابرييلي إن القلق من الإرهاب قائم دائما، لكن نظامنا الأمني في الطليعة.

وفي مداخلته خلال مؤتمر نظمته قيادة شرطة ريجّو إيميليا تحت عنوان “تقييم خطر الإرهاب وصفات المهاجم المحتمل من منظور وقائي”، أضاف غابرييلي أن “الإحصائيات المتعلقة بالأمن تجسد إيطاليا يتصدر القلق من الإرهاب اهتمام الناس فيها، على الرغم من انهم في بلد نجح حتى الآن، من خلال جهد أجهزته الأمنية، بالبقاء بعيداً عن أحداث العنف، وإنْ كان لا وجود لإنعدام الخطر أو الأمان المطلق”.

ولفت رئيس الشرطة الى أن “هذا النوع من الإرهاب يفرض علينا طريقة يدخل فيها التهديد في عقر دارنا ويصبح الخوف شاملاً، ليتغلغل بدون مرشحات في حياتنا اليومية ويخلق سلسلة من التأثيرات التي غالباً ما تكون مدمرة”، وأكد أن “السبيل الوحيد لتقليل الخطر الى الحد الأدنى هو التركيز على عوامله لمحاولة خفضها إلى الصفر”، لكن “عندما تكون الأهداف لا حصر لها والضعف المادي غير محدد، يبقى الخطر عاليا”.

ورأى غابرييلي أن “الموضوع الأهم في مواجهة هذا التهديد هو الحفاظ على قيمنا وعاداتنا، لأنه في اللحظة التي نتخيل فيها اتباع سلوكيات محددة فقط، سنقلب حياتنا رأسا على عقب”، وهو “أمر لا يمكن تصوره”. واختتم بالقول “لذا، على مواطنينا الوعي بأن الخبرات المكتسبة بشكل مباشر في بلادنا، التشريعات المعدلة بشأن هذه الديناميات وفعالية القضاء، تجعل نظامنا لمكافحة الإرهاب يحتل موقع الصدارة على الإطلاق”.