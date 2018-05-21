بلجيكا: ناينغولان ينهي تعامله مع الشياطين الحمر اثر استبعاده من تشكيلة المونديال

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – قرر لاعب كرة القدم البلجيكي راديا ناينغولان، وقف تعاونه مع الفريق الوطني لبلاده )الشياطين الحمر(، إثر قرار مدرب الفريق استبعاده من التشكيلة الأولية لمونديال روسيا.

وكان مدرب الشياطين الحمر روبروتو مارتينز، إسباني الجنسية، قد أعلن أن ناينغولان، لاعب وسط نادي روما الإيطالي، لن يكون على القائمة الأولية للمنتخب التي تضم 28 لاعباً.

ورغم أن جميع المهتمين كانوا على علم بسوء العلاقة بين مارتينز وناينغولان، إلا أن قرار استبعاد اللاعب كان مفاجأة للجميع، ” وكان قراراً صعباً، ولكني أختار بدوافع تكتيكية“، حسب كلامه.

أما ناينغولان فقد علق على القرار بقوله، ” فعلت كل شيء لخدمة بلادي“.

وقد أثار هذا قرار المدرب وما تبعه من رد فعل جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية هنا، حيث أكد المراقبون أن استبعاد ناينغولان سيساهم في إضعاف فريق الشياطين الحمر الذي فقد عددا كبيرا من نجومه، في وقت يستعد فيه الجميع لخوض منافسات كأس العالم لكرة القدم في روسيا منتصف الشهر القادم,

وسيعلن مارتينيز القائمة النهائية من 23 لاعبا بعد المباراة الودية ضد البرتغال في الثاني من حزيران/يونيو المقبل.