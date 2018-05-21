مسؤول بالائتلاف الوطني السوري المعارض: إيران الحاكم الفعلي للبلاد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- راى مسؤول في الائتلاف الوطني السوري المعارض أن “إيران تتحدى روسيا والمجتمع الدولي باصرارها على البقاء في سورية”، واصفا إياها بـ”أنها الحاكم الفعلي للبلاد، وتمنع أي تقدم في العملية السياسية أو مكافحة الإرهاب وإعادة الاستقرار”.

وقد شددت وزارة الخارجية الايرانية في وقت سابق الاثنين على أن القوات والمليشيات التابعة لطهران “ستبقى في سورية ما دام الطلب السوري قائمًا ومستمراً”، بينما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقب لقائه الاخير مع الرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي لضرورة انسحاب القوات الأجنبية من سورية بعد تفعيل العملية السياسية.

وقال أمين سر الهيئة السياسية في الائتلاف الوطني رياض الحسن “إيران ما زالت تسعى وراء خلق الفوضى في سورية والمنطقة، ولن تقبل بالتخلي عن مشروعها بتصدير (الثورة الخمينية) إلى باقي الدول المجاورة.” ولفت الحسن إلى أن “تغلغل إيران في سورية ما يزال عقدة العقد”، حسبما نقل عنه المكتب الإعلامي للإئتلاف.

وأردف “طهران تدعم بقاء الأسد بعد كل جرائم الحرب التي ارتكبها وتمنع أي حل في سورية إلا عبر الحل الذي ترسمه”، وأكد أن تصريحات مسؤوليها تُظهر بأنها الحاكم الفعلي لسورية وليس روسيا. وشدد الحسن على أن “خروج إيران وميليشياتها من سورية ومن كافة دول المنطقة، هو مفتاح السلام، والبداية الحقيقية لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله والقضاء عليه، وإعادة الروابط الاجتماعية إلى ما كانت عليه وتعزيزها”.