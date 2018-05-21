الائتلاف الحكومي المرتقب بإيطاليا يسعى لطمأنة بروكسل والأسواق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سعى قياديا طرفي الائتلاف الحكومي المفترض في إيطاليا، في أعقاب لقاء مع رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، مساء الاثنين على طمأنة بروكسل والمستثمرين بشأن الإلتزام بالقيود المالية الأوروبية المفروضة على الدول الأعضاء.

وقال زعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني، “الحكومة التي نريد أن نكون جزءا منها ستزيد فرص العمل”. وأردف سالفيني، الذي من المتوقع أن يصبح وزيرا للداخلية في الحكومة المرتقبة مع حركة خمس نجوم، “لا أحد ينبغي أن يخشى شيئا، بل على العكس”. وقال سالفيني “بالطبع نريد حكومة تضع المصلحة الوطنية الإيطالية في المقدمة. الإيطاليون أولا مع إحترامنا للجميع”. ووصف الجهاز التنفيذي القادم بـ”حكومة الأمل. سياساتنا ستختلف عن الحكومات التي سبقتنا”. واردف، في إشارة إلى الاصوات القادمة من خارج البلاد والمتشائمة بشأن الوضع الايطالي “هناك أشخاص ما في الخارح ينبغي أن يغيروا وجهة نظرهم: فحكومتنا هي حكومة أمل ومستقبل ولن تنقاد لأحد”.

وبدوره قال الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم ، لويجي دي مايو “إنتظروا على الأقل أن تبدأ الحكومة العمل قبل إطلاق الأحكام المسبقة عليها”. وذكر أنهم أبلغوا رئيس الدولة أن الأكاديمي استاذ القانون الخاص بجامعة فلورنسا جوزيبي كونتي (54 عاما) سيكون “رئيس وزراء حكومة الائتلاف السياسية” المقبلة.