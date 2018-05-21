السلطة الفلسطينية تقدم إحالة للجنائية الدولية ضد إسرائيل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

رام الله- يجتمع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي غدا الثلاثاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية السيدة فاتو بنسودا في مقر المحكمة في هولندا، حيث يسلمها إحالة رسمية تتهم مسؤولين إسرائيليين بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية إن المالكي “سيطالب المحكمة بتحمل واجباتها تجاه العدالة و المساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الإستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم”.

وشددت منظمة التحرير على أن “دولة فلسطين تمارس حقها كدولة طرف في المحكمة الجنائية الدولية، وتحيل الى مكتب المدعية العامة الجرائم التي ترتكبها سلطات الإحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية، وذلك لغاية الإسراع في فتح التحقيق الجنائي في تلك الجرائم، على طريق مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وتحقيق العدالة”ـ