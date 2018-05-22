جينتيلوني: إيطاليا حليف موثوق به لناتو والاتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد رئيس الوزراء في الحكومة الإيطالية المنتهية ولايتها، باولو جينتيلوني، على إنتماء بلاده لحلف شمال الأطلسي (ناتو) وللاتحاد الأوروبي.

وقال جينتيلوني، خلال زيارة لمركز قيادة العمليات المشتركة في روما، “نحن، أولا وقبل كل شيء، حلفاء محل ثقة لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه ، نحن نهتم بحماية مصالحنا الوطنية، كما يمكن رؤية ذلك أيضا من خلال تواجد قواتنا في مسارح، مثل منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ، وكذلك المسارح البعيدة”.

واشار إلى أن التواجد العسكري الايطالي في الخارج “ليس فقط مساهمة للمجتمع الدولي كما يوصي به دستور البلاد ولكن أيضا لحماية مصالحنا الأمنية والاستراتيجية، بل وحتى الاقتصادية “.

يشار إلى أن برنامج حكومة الائتلاف المتوقعة بين حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، تضمن الدعوة لـ “إعادة تقييم” البعثات العسكرية الايطالية المرابطة في الخارج. وأشارت الفقرة الخاصة بمجال الدفاع إلى أنه “من الملائم إعادة تقييم وجود القوات الايطالية في البعثات الدولية، التي تبتعد جغرافيا وجيوسياسيا عن مصلحة البلد الوطنية”، ولكن دون الإشارة إلى أي بعثة عسكرية بعينها.