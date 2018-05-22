اجتماع وزاري في فيينا لبحث الاتفاق النووي مع ايران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – تعقد الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني اجتماعاً جديداً لها في فيينا يوم الجمعة القادم، على مستوى معاوني وزراء الخارجية.

ويحضر الاتحاد الأوروبي الاجتماع بوصفه راعياً للاتفاق الموقع مع إيران في 2015، وبمشاركة الأطراف الدولية التي لا تزال منخرطة فيه، أي روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا، ألمانيا وإيران.

ويعتبر هذا اللقاء الأول من نوعه منذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق، ما يعني بالطبع عدم وجود ممثل أمريكي بين المشاركين.

ولم يؤكد الطرف الأوروبي أو ينف مضمون الاجتماع القادم في ظل وجود أنباء متناقضة بعضها يشير إلى أن اللقاء سيكون “روتينياً” لبحث التداعيات المستجدة، وبعضها الآخر يقول أن الأطراف الدولية تريد منح ” محفزات” لإيران لحثها على ضبط برنامجها الصاروخي ودورها في الشرق الأوسط.

وتشير الأنباء المتداولة أن الأطراف الدولية تريد أن تعمل من أجل الانسجام مع الموقف الأمريكي الذي أعلنه وزير الخارجية مايك بومبيو في خطابه يوم أمس حول إيران، والمتمثل بعرض صفقة جديدة على قادتها، بالتزامن مع التلويح بإجراءات غير مسبوقة في حال “العصيان”.

وكانت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، قد عبرت أمس عن عدم موافقة الاتحاد على كلام مومبيو، منوهة بأنه “لا بديل عن الاتفاق النووي الإيراني، ولا نعرف كيف سيجعل الابتعاد عن هذا الاتفاق منطقة الشرق الأوسط أكثر أمناً”، وفق كلامها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن قبل أيام أنه شرع باتخاذ حزمة إجراءات من شأنها حماية مصالح الشركات الأوروبية التي تستثمر في إيران وتطويق آثار العقوبات الأمريكية التي ستُفرض بعد قرار ترامب على البلاد، والمتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في آب/أغسطس المقبل.