مفوض أليتاليا يدعو للإسراع باتخاذ قرار ما بشأن مستقبل الشركة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – دعا المفوض الحكومي الخاص لشركة أليتاليا الى الإسراع باتخاذ أي قرار كان بشأن مستقبل الناقل الإيطالي السابق.

وأعاد المفوض الحكومي، لويجي غوبيتوزي في تصريحات الثلاثاء، الدعوة الى “ضرورة تسريع الأوقات اللازمة لإيجاد حل لشركة الطيران”، المتعثرة ماليا.

وبعد النداء الذي إطلقه في الأيام القليلة الماضية في مجلس الشيوخ الإيطالي، انتهز غوبيتوزي فرصة عقد مؤتمر نقابي اليوم، قائلا إن “الجانب الأكثر أهمية في الأمر هو أن يتقرر سريعاً النهج الذي سيتم من خلاله المضي قدماً”، مؤكدا “إنه خيار سياسي”.

وخلص المفوض الخاص الى القول “لا يهم إن كان الخيار سيقع على الحل رقم واحد، اثنين أو ثلاثة”، لكن “أعتقد أن إغلاق الملف يبقى الفرضية الأخيرة”، التي “يجب العمل على تنفيذها”.