إسرائيل تستدعي سفير بلجيكا بعد سفيري اسبانيا وسلوفينيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

القدس- استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم السفير البلجيكي في تل ابيب بعد ان كانت استدعت أمس سفيري اسبانيا وسلوفينيا، احتجاجا على تصويت هذه الدول لصالح تشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة في اجتماع مجلس حقوق الإنسان قبل ايام.

وقال الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلي عمانوئيل نخشون إن مدير عام قسم اوروبا في وزارة الخارجية، تسفي طال، استدعى اليوم السفير البلجيكي في إسرائيل اوليفير بيليه بعد التصويت في مجلس حقوق الإنسان.

وكان نخشون اعلن امس استدعاء سفيري اسبانيا وسلوفينيا.

واحتجت إسرائيل بشدة على قرار مجلس حقوق الإنسان معلنة أنها لن تتعاون مع قرارات المجلس.