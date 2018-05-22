مسؤول يساري إيطالي: سياسات سالفيني مقلقة بشأن الهجرة والأمن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نابولي – أبدى سياسي يساري إيطالي قلقه من ناحية سياسات زعيم حزب رابطة الشمال، ماتّيو سالفيني بشأن الهجرة والأمن.

ووفقا لما تداولته وسائل الإعلام، فإن وزارتي العمل والتنمية الاقتصادية ستدمجان في وزارة واحدة يقودها الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم، لويجي دي مايو. أما زعيم رابطة الشمال، الطرف الثاني في الائتلاف الحاكم المرتقب، ماتيو سالفيني، فمن المتوقع أن يصبح وزيرا للداخلية.

وردا على سؤال عما إذا كان “قلقاً بشأن تولي سالفيني إدارة وزارة الداخلية!”، أضاف الامين العام بالانابة للحزب الديمقراطي الايطالي، ماوريتسيو مارتينا “أشعر بالقلق من السياسات التي يمكنه تطبيقها مجالات حساسة أيضا، كالهجرة والأمن”.

وأوضح مارتينا في تصريحات خلال زيارته لدير القلبين الأقدسين في نابولي (جنوب)، “إن الشيء المهم الذي قدمته حكوماتنا في السنوات الأخيرة حول ظاهرة الهجرة وبعض القضايا الحساسة مثل الأمن، يجب ألا يتم إلغائه”، فـ”لدينا معطيات لا لبس فيها تشير إلى طفرة نوعية للبلاد في قضايا حساسة، على غرار مسألة الهجرة”.

ووفقاً لمارتينا، فـ”لا يمكن لإيطاليا أن تتراجع عن هذا الأمر، ولا يمكن للدعاية التي يتبناها سالفيني على وجه الخصوص أن تضع على المحك، الخطوات الهامة التي انجزتها بلادنا”.