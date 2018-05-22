الإئتلاف الوطني السوري المعارض يثمن “الخطة الامريكية لمواجهة إيران”

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن الإئتلاف الوطني السوري المعارض أنه “يؤكد أهمية الموقف الأمريكي الأخير بحق إيران، وتطبيق كامل بنود الخطة التي أعلن عنها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، والتي تهدف إلى إخراج الميليشيات الإيرانية من سورية، ووقف دعم إيران للإرهاب، وإنهاء تدخلها في المنطقة، كما تعاقب النظام على انتهاكاته لحقوق الإنسان في الداخل وقمعه المستمر للشعب بكافة أعراقه وطوائفه.

وقال الإئتلاف في بيان إنه “يدعو الدول كافة إلى اتخاذ مواقف وإجراءات مماثلة تتسم بالجدية والفعالية”، مشيرا إلى “ضرورة عدم منح إيران جوائز ترضية مقابل الإرهاب الذي تمارسه، والالتزام بما يساهم في تعطيل مشروعها المعتمد على الصراعات والحروب، وينهي هذا الفصل الكارثي من تاريخ إيران وتدخلاتها في المنطقة.”

ورأى الإئتلاف أنه “يُفترض أن تضع الخطة الجديدة حداً لأخطاء إدارات سابقة، وتبدأ في إصلاحها لمواجهة السياسات الإيرانية القائمة على العداء لشعوب المنطقة، وسعيها لنشر الفوضى وتصدير العنف والإرهاب، والإشراف على تنفيذ عمليات التطهير العرقي والطائفي خدمة لمشروع طائفي إجرامي”.

وكما شدد الائتلاف المعارض للنظام الحاكم في دمشق على “رفضه لأي اتفاقيات تتم على حساب دماء شعوب المنطقة”، مذكراً بأنه “حذّر في مناسبات سابقة من الخطر الإيراني”. وطالب الإئتلاف في بيانه بـ”اتخاذ خطوات محددة لمواجهته، بما فيها إدراج تنظيم الحرس الثوري الإيراني والميليشيات الطائفية المرتبطة بإيران على قائمة المنظمات الإرهابية، وإصدار قرار دولي يدين احتلال إيران لسورية وتدخلها في المنطقة، ويضمن طردها من سورية، إضافة إلى إحالة ملف انتهاكاتها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية”.