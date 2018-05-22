رئيس النواب الايطالي يلتقي والدي ريجيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى رئيس مجلس النواب الايطالي، روبرتو فيكو اليوم الثلاثاء والدي طالب الدكتوراه جوليو ريجيني الذي عثرت السلطات المصرية على جثته وعليها أثار تعذيب بعد أيام من إختفائه في العاصمة القاهرة أوائل عام 2016.

ولم يصدر رئيس النواب، الذي ينتمي إلى حركة خمس نجوم، تصريحا صحفيا بشأن اللقاء الذي دام نصف الساعة

وكانت باولا ريجيني، والدة الباحث الايطالي، قد أعلنت في وقت سابق الاضراب عن الطعام بالتناوب مع محامية الأسرة أليساندرا بالاّريني، إحتجاجا على اعتقال السلطات في القاهرة للناشطة المصرية أمل فتحي، زوجة الحقوقي محمد لطفي، مستشار العائلة في قضية مقتل الشاب الايطالي.