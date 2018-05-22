جوزيبي كونتي لا يزال المرشح لقيادة حكومة الائتلاف الإيطالية المرتقبة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد طرفا الائتلاف الحكومي المرتقب، حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، على أن الأكاديمي جوزيبي كونتي لا يزال الشخصية المرشحة لرئاسة الوزراء، منتقدين الحملة الاعلامية ضده

وكانت وسائل إعلام إيطالية تناقلت مقالا لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أن رئيس الوزراء المحتمل في الحكومة الايطالية القادمة، لم يجر أي دراسات أو بحث علمي في جامعة نيويورك، خلافا لما يشير إليه كونتي في سيرته الذاتية. ونقلت الصحيفة عن متحدث بإسم الجامعة قوله إن “أي من سجلاتنا لا يحمل هذا الاسم كطالب أو عضو هيئة تدريس على حد سواء”.

وتناقلت وسائل إعلامية في وقت لاحق نسخ لرسائل عبر البريد الالكتروني بين كونتي وأحد أساتذة جامعة نيويورك جرى تبادلها في عام 2014، كما نوه مراقبون بأنه ليس بالضرورة أن يتم تسجيل الاستاذة الذين يسافرون إلى الخارج كـ “موظفين” أو “طلاب” في الجامعات التي يذهبون إليها