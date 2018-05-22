تاياني: الديمقراطية ليست سلعة للتسويق

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن الديمقراطية ليست سلعة للتسويق، وأن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى للخصوصية.

جاء هذا التصريح عقب لقاءه مع مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ، الذي يزور بروكسل اليوم للتحدث أمام النواب حول فضيحة تسرب المعطيات الشخصية لملايين مشتركي موقع التواصل الاجتماعي.

وأشار تاياني إلى أنه أوضح لضيفه أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يقبل بالاستخدام “غير القانوني” للمعطيات الشخصية لمشتركي مواقع التواصل الاجتماعي، وقال “نحن نرى أن على إدارات هذه المواقع أن تعمل لحماية الحياة الخاصة للمواطنين”، حسب كلامه.

وشدد على أن حرية التعبير لا تتناقض مع حماية المعطيات.

ومن جهته، عبر زوكربيرغ، عن أسفه لما حدث، مشيراً إلى أن شركته قد بذلت جهداً كبيراً، لمحاربة الأخبار الكاذبة والإرهاب، ” ومع ذلك نتحمل مسؤوليتنا عن الأخطاء التي ارتكبناها”، على حد قوله.

ويتخوف الأوروبيون بشكل خاص من إمكانية استخدام المعطيات الشخصية لمواطنيهم من قبل جهات وقوى خارجية لأغراض سياسية مخالفة لقيم الإتحاد.