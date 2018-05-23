يونكر وموسى فكي: الشراكة الأوروبية – الأفريقية تسير بالاتجاه الصحيح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – اعتبر كل من رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي موسى فكي محمد، أن الشراكة الأوروبية – الأفريقية تسير في الاتجاه الصحيح.

وكان المسؤولان الأوروبي والأفريقي يتحدثان للصحفيين بعد اللقاء التاسع الذي جمع أعضاء الهيئتين اليوم في بروكسل، تضمن توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات الأمن والسلام، وإطلاق برنامج استثمار لصالح الشباب الأفريقي بقيمة 400 مليون يورو.

وتشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة عدم اختزال علاقاتها مع القارة الأفريقية في موضوع الهجرة، فهي “فقط من تفاصيل علاقاتنا الغنية”، حسب وصف يونكر.

ورداً على سؤال حول عزم الحكومة الإيطالية المقبلة، إبعاد مهاجرين أفارقة من أراضي البلاد، أكد رئيس الجهاز التنفيذي الأوروبي على أن بروكسل تراقب عن كثب تطورات تشكيل الحكومة هناك.

وأوضح يونكر أن المفوضية لا تحكم على إعلانات انتخابية بل على إنجازات حكومية محددة، وقال “سنتابع ما سيحدث في روما وسنعمل من أجل حماية حقوق الأفارقة في إيطاليا”، وفق كلامه.

وتطرق رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، من جهته، إلى المشكلة الليبية، مشدداً على ضرورة حلها باعتبار أن الاستقرار في ليبيا سيساهم في التخفيف من وطأة مشكلة تدفق المهاجرين، ” ومن هنا نرحب بأي مبادرة تؤمن فرصة للحوار الداخلي بين الأطراف”، كما قال.

ويذكر أن حجم الاستثمارات الأوروبية في أفريقيا تصل إلى 200 مليار يورو حسب أحدث التقديرات.

ويعتقد المسؤولون الأوروبيون والأفارقة أن توثيق التعاون بينهما سيجعل منهما قوة عالمية مؤثرة للحفاظ على النظام الدولي القائم على التعددية في وجه التهديدات المحدقة به حالياً.

ويعقد المسؤولون الأوروبيون وضيوفهم الأفارقة سلسلة اجتماعات تستمر ليوم غد بهدف تعميق مجالات التفاهم والعمل المشترك، فأوروبا تريد إعطاء انطباع بأنها تؤسس لشراكة مع جارتها الجنوبية تقوم على أساس الندية والمساواة.