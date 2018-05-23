سيناتورة إيطالية: جمود تشكيل الحكومة أخطر من سيرة المرشح لرئاستها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – قالت سيناتورة إيطالية ساخرة، إن “الجمود في تشكيل الحكومة الجديدة أخطر من السيرة الذاتية للمرشح لرئاستها”، في إشارة الى جوزيپي كونتي.

وكانت وسائل إعلام إيطالية تناقلت مقالا لصحيفة نيويورك تايمز ذكر أن رئيس الوزراء المحتمل، لم يجر أي دراسات أو بحث علمي في جامعة نيويورك، خلافا لما يشير إليه كونتي في سيرته الذاتية. ونقلت الصحيفة عن متحدث بإسم الجامعة قوله إن “أيا من سجلاتنا لا يحمل هذا الاسم كطالب أو عضو هيئة تدريس على حد سواء”.

وفي هذا السياق، أضافت عضو مجلس الشيوخ من حزب (فورتسا إيتاليا) آنّا ماريا بيرنيني، في تصريحات متلفزة الأربعاء، “أجد أنه من الخطير للغاية غياب حكومة حتى الآن بعد ثمانين يوماً من التصويت”، مبينة أن “هناك الكثير من حالات الطوارئ التي تحتاج إلى معالجتها وحلها”، في البلاد.

وذكرت بيرنيني أنه “لم يسمح لنا (أي حزبها)، على الرغم من حصولنا على 37٪ من الأصوات، بتشكيل حكومة، وقد تلقينا الأمر بمرارة”. وأردفت “أنا لا أعرف الأستاذ كونتي ولا أعلم شيئًا عنه”، لكن “إن كان قد ارتكب أعمالا ساذجة كما يبدو، فقد عرض نفسه للانتقادات التي تم إطلاق العنان لها”.

وتابعت السيناتورة، “لكنني أكرر أن المشاكل التي لم يتم حلها بعد التصويت في 4 آذار/مارس ما تزال قائمة”، وهذه “الحقيقة أكثر أهمية من السيرة الذاتية لكونتي”. واختتمت بالقول “لقد أخبرنا سالفيني بأن بإمكانه التجربة (أي تشكيل الحكومة)، لكننا ما نزال في حالة الجمود”.