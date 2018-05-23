رئيس إيني: أسعار النفط تتجه نحو متوسط يتراوح بين 70ـ75 دولارا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أبدى الرئيس التنفيذي لشركة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي قناعته بأن “أسعار النفط عند قيمها الحالية، تدفع المرء للإعتقاد بأن متوسطها السنوي، وليس حدودها العليا، يمكن أن يتراوح بين 70 و 75 دولاراً للبرميل الواحد”، لكن “يجب تقييم كل هذه الأمور”.

وفي تصريحات على هامش إجتماع اتحاد الصناعيين الإيطاليين (كونفيندوستريا) في روما الأربعاء، علّق المدير التنفيذي للمجموعة النفطية الإيطالية، على إمكانية وصول سعر النفط إلى حوالي 100 دولار للبرميل، بسبب العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران، قائلاً “لا أعلم، فالمسألة تقوم على الطلب، إن بقي صامدا”، كما “يعتمد الأمر على فنزويلا أيضا، فهو لا يقتصر على إيران فقط بل كذلك على الإنتاجات الجديدة”، ومع ذلك فـ”كل التوقعات بشأن توجهات الأسعار خاطئة”.

أما بالنسبة لإيران والعقوبات الأمريكية الجديدة، فقد أكد ديسكالزي أنه “يمكن أن يكون لذلك تأثيرا إقليميا قد يخلق مزيدًا من الفوارق الجيوسياسية، وربما كان له تأثيرا على النفط”، واختتم بالقول “لكن لحسن الحظ إنه أمر لا يعنينا كثيراً”.