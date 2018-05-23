ماتاريلا يلتقي كونتي مساء اليوم لتكليفه برئاسة الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت رئاسة الجمهورية الايطالية أن الرئيس سيرجو ماتاريلا طلب لقاء بقصر الرئاسة مع مرشح رئاسة حكومة الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم-رابطة الشمال) المرتقبة، جوزيبي كونتي في الساعة الخامسة ونصف من مساء اليوم الأربعاء.

وتأتي هذه الدعوة، التي تشير إلى رغبة ماتاريلا في تكليف الاكاديمي استاذ القانون الخاص كونتي (54 عاما) بتشكيل الجهاز التنفيذي الجديد، بعد أن تلقى تأكيدات من زعيمي طرفي الائتلاف، لويجي دي مايو (الرئيس السياسي لحركة خمس نجوم) وماتيو سالفيني (أمين عام رابطة الشمال) على أن كونتي لا يزال مرشحا لقيادة الحكومة، في أعقاب الجدل الاعلامي الصاخب بشأن معلومات غير دقيقة تضمنتها سيرته الذاتية.

وكان دي مايو وسالفيني قد وقعا الاسبوع الماضي على “عقد حكومة التغيير” وهي وثيقة البرنامج الحكومي، تتألف من حوالي 40 صفحة وتشمل 22 نقطة يتعين تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة.