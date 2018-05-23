الرئاسة السورية: بوتين يهنئ الأسد باستعادة السيطرة على دمشق وريفها

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت الرئاسة السورية أن الرئيس بشار الأسد استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ألكسندر لافرنتييف، حيث نقل الأخير للأولم تهنئة بوتين والقيادة الروسية بـ”استعادة السيطرة على كامل العاصمة دمشق وريفها”.

وذكرت الرئاسة أن الأسد أكد على أن “روسيا قيادة وشعباً، هي شريكة في هذه الانتصارات التي لن تتوقف حتى القضاء على آخر إرهابي وتحرير ما تبقى من بؤر إرهابية”.

كما تمّ التشديد خلال اللقاء على “أهمية وضع آليات لتطبيق نتائج قمة سوتشي الأخيرة إن كان لجهة مواصلة مكافحة الارهاب أو زيادة المشاركة الروسية في إعادة الإعمار أو كيفية العمل لتفعيل ودفع العملية السياسية”.

ووجه المبعوث الرئاسي الروسي الدعوة لـ”جميع الأطراف الدولية الراغبة حقيقة بدعم العملية السياسية الى استغلال التطورات الإيجابية التي تشهدها سورية، وسعي الحكومة السورية على دفع العملية السياسية، ودعم الوصول الى نتائج تنهي الحرب وتوقف سفك الدم السوري”، حسبما نقلت عنه الرئاسة في دمشق.