إيطاليا: رابطة الشمال تتراجع عن ترشيح وزير إقتصاد مناهض للإتحاد الأوروبي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أفادت مصادر برلمانية في العاصمة روما بأن حزب رابطة الشمال تراجع عن موقفه في ترشيح شخصية مشككة في المشروع الاوروبي وزيرا للاقتصاد والمالية في حكومة الائتلاف القادمة مع حركة خمس نجوم.

وحسب تلك المصادر، فإن رابطة الشمال سترشح نائب أمينها العام، جانكارلو جورجيتي، لهذا المنصب، بدلا من الاكاديمي باولو سافونا، الذي وصف منطقة اليورو بـ”قفص ألماني” ورأى أن برلين عوضت نفوزها العسكري السابق بنفوذ إقتصادي، مناشدا بخطة إيطالية بديلة للخروج من الاتحاد الأوروبي

يذكر أن زعيم رابطة الشمال، ماتيو سالفيني قد نفى في وقت سابق الاربعاء إمتعاض رئيس الجمهورية ماتاريلا لوجود باولو سافونا في التشكيلة الوزارية للحكومة المرتقبة، وقال ” لا يبدو لي أن هناك أي فيتو على أي شخص ، على الرغم من أنني لم أتحدث مع رئيس الوزراء المرشح ولا مع الوزراء المحتملين الذين سيتم اختيارهم في الفريق الحكومي”.

وأضاف سالفيني “إذا كان هناك من يجرِّم من يقول إن بعض خيارات أوروبا كانت ضد مصلحة ايطاليا، أنا أعتقد أن تقديم مصلحة الايطاليين ميزة وليس جرما”.