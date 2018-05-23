إيطاليا: رئيس الجمهورية يكلف رسميا كونتي بتشكيل الحكومة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- كلف الرئيس الإيطالي سرجيو ماتاريلا رسيما، الأكاديمي جوزيبي كونتي برئاسة حكومة الائتلاف الثنائي المكوّن من حركة خمس نجوم ورابطة الشمال.

وجاء ذلك في إعلان مقروء للأمين العام لرئاسة الجمهورية، أوغو زامبيتي، في أعقاب لقاء بقصر الرئاسة (كويرينالي) بالعاصمة روما جمع ماتاريلا برئيس الوزراء المكلف كونتي (54 عاما).

وتعهد كونتي، الاستاذ في القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة فلورنسا، في أول تصريح بعد التكليف الرسمي بأنه سيكون “محام الدفاع عن الشعب الايطالي في داخل وخارج البلاد”، وسيعمل على تعزيز موقع إيطاليا في الساحتين الأوروبية والعالمية.

يشار إلى أن حركة خمس نجوم ورابطة الشمال وقعتا على برنامج مشترك لـ”حكومة التغيير” معلنين بذلك ولادة تحالف حاكم بعد 80 يوما الانسداد السياسي في أعقاب إنتخابات أوائل آذار/مارس الماضي العامةالتي لم تسفر عن أغلبية برلمانية مطلقة.