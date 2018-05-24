الخارجية الايطالية: ندوة حول المساواة بين الجنسين كمحرك للتنمية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تستضيف العاصمة الايطالية روما يوم غد الجمعة ندوة حول المساواة بين الجنسين تحمل عنوان (عالمها عالمنا HerWorldOurWorld)، تحت رعاية المفوضية الأوروبية، تنظمها وزارة الشؤون الخارجية بالتعاون مع الهيئة الإيطالية للتعاون الإنمائي.

وسوف يتم إفتتاح الحدث بمداخلة من السكرتير العام لوزارة الخارجية، السفيرة إليزابيتا بيللوني توضح خلالها الالتزام الايطالي العام في إطار التعاون الدولي فيما يتعلق بمسألة المساواة بين الجنسين.

وتندرج هذه المبادرة في إطار “أيام التنمية الأوروبية”، التي نظمتها المفوضية الأوروبية في بروكسل في 15 و 16 حزيران/يونيو، وتخصص لتعزيز المساواة بين الجنسين كمحرك للتنمية في البلدان التي تنفذ فيها أنشطة التعاون الدولي.