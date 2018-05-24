ليبرمان: سندفع بخطط بناء 3900 وحدة في الضفة

القدس- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، مخططات لبناء 3900 وحدة إستيطانية في الضفة الغربية ردا على الإحالة التي قدمتها السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، يوم الثلاثاء، بشأن الإستيطان.

وقال ليبرمان إن المجلس الإسرائيلي الأعلى للتخطيط سيصادق الأسبوع المقبل على مخططات لبناء 2500 وحدة، إضافة إلى الشروع فورا في بناء 1400 وحدة.

واضاف ليبرمان في تغريدة في موقع (تويتر) إن الحكومة الإسرائيلية ستبني المستوطنات في كل أنحاء الضفة الغربية وفي جميع المستوطنات سواء أكانت صغيرة او كبيرة.

وقالت وزارة الدفاع إن المجلس الإسرائيلي الأعلى سيبحث مخططات في 30 مستوطنة في الضفة الغربية

وأشارت إلى أن الجزء الأكبر من الوحدات الإستيطانية سيكون في مستوطنتي ارئيل قرب نابلس ومعاليه ادوميم قرب القدس.