مفوض أوروبي: تصريح رئيس الوزراء الايطالي المكلف خطوة بالاتجاه الصحيح

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-روما- رحب مفوض الشؤون الاقتصادية والمالية في الاتحاد الاوروبي بيير موسكوفيتشي بكلمات رئيس الوزراء المكلف، في الحكومة التي توصف بأنها “الاكثر يمينية” في تاريخ الجمهورية الايطالية، جوزيبي كونتي وتأكيده الإلتزام بالحوار مع بروكسل

وقال موسكوفيتشي في تغريدة على منصة (تويتر) للرسائل القصيرة “أتمنى أن تحافظ إيطاليا على ثقتها بنفسها وفي أوروبا”. ورأى أن “تصريح رئيس الوزراء المكلف كونتي لصالح الحوار مع المؤسسات الأوروبية” خطوة “في الاتجاه الصحيح “.

وكان كونتي، الذي سيقود حكومة الائتلاف الثنائي (حركة خمس نجوم ورابطة الشمال) المشكك في المشروع الاوروبي، قد تعهد في أول تصريح له بعد تكليفه رسميا من رئيس الجمهورية سيرجو ماتاريلا، بـ”الدفاع عن مصالح الإيطاليين في جميع المنتديات الأوروبية والدولية ، والإلتزام بحوار مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي يصب في مصلحة البلاد وبناء التحالفات المناسبة والعمل إلى أن يعكس المسار الاوروبي المصالح الوطنية للدول الأعضاء”