سفيرة سابقة للسلطة لدى بروكسل تدعو أوروبا للاعتراف بدولة فلسطين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل – دعت سفيرة السلطة الفلسطينية السابقة لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، دول الاتحاد للاعتراف بدولة فلسطين ودعم تحركات مسؤوليها لدى المحكمة الجنائية الدولية.

وأشارت ليلى شهيد، في مقابلة مع صحيفة لوسوار البلجيكية، إلى أن الاعتراف الأوروبي بدولة فلسطين سيساعد الفلسطينيين في هذه الأوقات الصعبة، وقالت “هذا الأمر لن يؤذي أحد ويسير باتجاه القانون الدولي”.

واعتبرت أن مثل هذا التحرك سيعطي مزيداً من القوة للفلسطينيين، الذين تقدموا بشكوى أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل لارتكابها جرائم ضد الإنسانية.

وحول التحركات الأمريكية تجاه القضية الفلسطينية، رأت شهيد أن الرئيس دونالد ترامب “لا يدرك آثار تصرفاته، وهذا ما يرضي رئيس الوزراء الإسرائيلي، والمتشددين في إيران”، في إشارة إلى إعلانه الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، وكذلك الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها.

وثمنت شهيد تحرك الشباب الفلسطيني السلمي في قطاع غزة (مسيرة العودة)، رافضة الرواية الإسرائيلية حول مسؤولية حركة حماس عن الأحداث التي أدت إلى مقتل وجرح مئات الفلسطينيين، وقالت “أتت المفاجأة من الشباب الفلسطيني الذي تظاهر بصورة سلمية”، على حد تعبيرها.

وعزت المسؤولة الفلسطينية السابقة عدم قيام تحركات مماثلة، أو بالقوة نفسها، في الضفة الغربية، إلى الحالة التي يعيشها الفلسطينيون هناك، حيث يحاول الكثير منهم بدافع الإحباط والضغط الاحتفاظ بالقليل مما لديه، ” أما في غزة، فهم يعيشون في شبه سجن ولذلك ليس لديهم ما يفقدونه”، على حد وصفها.

وكانت شهيد قد شغلت منصب سفيرة البعثة الفلسطينية لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا منذ عام 2006 حتى 2015، وكانت قبل ذلك تشغل منصباً مماثلاً في باريس.