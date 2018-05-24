برلسكوني: لن نمنح الثقة لحكومة جوزيبي كونتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن رئيس الوزراء الاسبق، زعيم حزب (فورتسا إيتاليا) سيلفيو برلسكوني، أن حزبه لن يصوت لصالح منح الثقة البرلمانية لحكومة رئيس الوزراء المكلف، جوزيبي كونتي.

وقال برلسكوني في بيان “الحزب سيصوت بـ لا عند اقتراع الثقة البرلمانية على حكومة تحالف حركة خمس نجوم-رابطة الشمال”. وأردف برلسكوني، الذي خاض الانتخابات البرلمانية متحالفا مع رابطة الشمال، “المؤشرات الأولية ليست مشجعة على الإطلاق ، لذا لا يمكننا إلا تأكيد قرارنا التصويت بـ لا”.

ووصف رئيس الوزراء الاسبق، الذي رفضت حركة خمس نجوم إشراك حزبه في الائتلاف الحكومي، برنامج الجهاز التنفيذي الجديد المتفق عليه بين طرفي التحالف الحكومي، بأن “نصفه كتاب أحلام ساذج والنصف الآخر يحتوي على خيارات مدعاة لقلق الإيطاليين، بدءا من مجالات البنى التحتية إلى العدالة”.

يذكر أن حركة خمس نجوم نالت 222 مقعدًا في مجلس النواب ، في حين تمتلك رابطة الشمال 125 مقعدًا ، وبالتالي فإن ائتلاف الحزبين سينال 347 مقعدًا (الأغلبية 316 مقعدًا)

الامر يختلف في مجلس الشيوخ، حيث لحركة خمس نحوم 109 عضوًا ولدى الرابطة 58 عضواً، ما مجموعه 166 عضوًا، وهو رقم يتعدى بخمس سيناتورات فقط الاغلبية المطلوبة بالمجلس.