البابا: معادلة ربط الإرهاب بالإسلام كذب وهراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس إن “المعادلة التي تربط بين الإرهاب والإسلام على الرغم من تناقلها على شفاه الكثيرين، لكنها محض كذب وهراء”.

وفي مقابلة مع صحيفة (صدى بيرغامو) المحلية، يوم وصول نعش البابا يوحنا الـ23 (1881 ـ 1963) الملقب بـ”الطيِّب”، إلى المدينة التي كان قد ولد فيها، تحدث البابا فرنسيس عن “دور الأديان”، قائلا “أعتقد أن الدور الأهم للأديان هو تعزيز ثقافة اللقاء”.

وخلص البابا بيرغوليو الى القول إنه “إلى جانب الدور المذكور، هناك تعزيز تنشئة حقيقية على السلوك بمسؤولية في مجال الاهتمام بالخلائق”.