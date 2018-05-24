رئيس الائتلاف الوطني المعارض يستعرض ووزير الخارجية التركي آخر المستجدات السورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- التقى رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض، عبد الرحمن مصطفى، في أنقرة الخميس وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، حيث جرى بحث “آخر المستجدات الميدانية والسياسية في سورية”.

ونقل المكتب الإعلامي للإئتلاف عن مصطفى “التأكيد على عمق العلاقة مع تركيا، واستمراريتها ضمن إستراتيجية متكاملة بين الطرفين، قائمة على أساس دعم الائتلاف الوطني ومؤسساته، وعلى الأخص الحكومة السورية المؤقتة وتمكينها داخل المدن والبلدات المحررة”.

كما أكد رئيس الائتلاف على “ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار العملية التفاوضية في جنيف، وتفعيله لتحقيق الانتقال السياسي الشامل وفق بيان جنيف والقرار 2254″، مطالباً بـ”الضغط على روسيا لدفع النظام والانخراط في العملية السياسية”.

وشدد مصطفى على “ضرورة محاسبة مرتكبي جرائم الحرب، وعلى رأسهم بشار الأسد وزمرته الحاكمة، وذلك بعد تأكيد مسؤوليته في الاستخدام المتكرر للأسلحة الكيماوية والأسلحة المحرمة دولياً وقتل وتشريد ملايين السوريين”.