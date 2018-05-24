البابا: إعلاء الجدران بوجه المهاجرين بمثابة ختم قلوبنا كالقبر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان – قال البابا فرنسيس “إعلاء جدار ما هو بمثابة إغلاق للقلب وختمه مثل القبر”، فهذا “الأمر لا يقتصر على مجرد السخاء أو التضامن”، في إشارة الى التعصب تجاه المهاجرين.

وفي مقابلة مع صحيفة (صدى بيرغامو) المحلية، الخميس، أعرب البابا عن قناعته بأن “الجدران تُبنى بسبب الخوف، ولعدم رؤية معاناة الأخوة، التي من شأنها أن تعكر صفونا”، إنها “تشيَّد لحماية ما يجب أن يكون مشتركاً”.

وأشار البابا الى أن “الإستقبال الحقيقي لا يمكنه أن يكون إلا في غاية النزاهة، وأن يكلف تضحيات”، معترفاً بأنه “في قضايا كهذه، هناك الكثير مما يجب القيام به، خلق عقلية جديدة، تثقيف الأجيال الجديدة على التأمل، التفكير كعائلة بشرية واحدة ومجتمع بلا حدود”.