سوريون يحركون دعاوى ضد جرائم النظام السوري في النمسا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ ينوي حقوقيون سوريون تقديم دعاوى قضائية ضد النظام السوري في النمسا، بعد أن نجحت مساعيهم بشكل ما في العمل نفسه ببلدان أوربية أخرى كفرنسا وألمانيا والسويد.

وستُقدّم منظمات حقوقية سورية ودولية “شكوى للحكومة النمساوية لفتح تحقيقات عن التعذيب في سورية، وسيقوم ضحايا التعذيب في سورية بالتعاون مع المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية، والمركز السوري للإعلام وحرية التعبير، والمركز الدولي لتطبيق حقوق الإنسان، والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، بتقديم شكوى جنائية أمام المدعي العام الفدرالي في فيينا”.

ووفق مدير المركز السوري للدراسات والبحوث القانونية المحامي أنور البني، فإن الشكوى ستركز على “التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب تُرتكب داخل مراكز الاحتجاز التي تديرها الحكومة في سورية”.

ووفق المركز فإن “الحكومة السورية التي يقودها الرئيس بشار الأسد هي المسؤولة عن التعذيب المنظم والواسع النطاق الذي يستهدف المعارضين والناشطين السياسيين، ولا توجد حالياً أي طرق دولية لمقاضاة جرائم القانون الدولي المرتكبة في سورية”، ومع ذلك فإن “مبدأ الاختصاص العالمي يُمكّن المحاكم الوطنية من الشروع بإجراءات قضائية ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات من كافة الرتب”.

إلى ذلك ستعقد هذه المنظمات والمراكز الحقوقية جلسة تعريفية في النمسا حول التعذيب في سورية وكيف يمكن أن تساعد النمسا في التحقيق بالجرائم الدولية التي ترتكبها المخابرات السورية وملاحقتها.

ونجح المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية وغيره من المنظمات الحقوقية السورية والدولية في تحريك دعاوى هذا العام والعام الماضي، في فرنسا والسويد وألمانيا، بحق شخصي وحق عام ضد النظام السوري وأشخاص من هذا النظام ارتكبوا جرائم حرب في سورية.