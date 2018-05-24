زعيم رابطة الشمال: لن يتمتع المهاجرون بحريتهم بعد إرتكابهم الجرائم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – وعد زعيم حزب رابطة الشمال الإيطالي، ماتّيو سالفيني بأن “المهاجرين لن يعودوا للتمتع بحريتهم بعد إرتكابهم الجرائم مباشرة”.

وكتب سالفيني على صفحته بموقع (فيسبوك) للتواصل الإجتماعي الخميس، أن “المهاجر النيجيري غدسيند هارموني (العشرينات من عمره)، بعد أن واجه مشكلة مع جهاز الصراف الآلي أمس في مدينة فروزينوني (وسط) راودته الفكرة الجهنمية بالإعتداء موظفي مكتب البريد وإرسال أحد عناصر الدرك (كارابينييري) إلى المستشفى، حتى أنه حاول ضربه بهراوة”.

وذكر زعيم رابطة الشمال أن المهاجر النيجيري “أُدين بعد أن واجه محاكمة هذا الصباح”، لكن “تم الإفراج عنه فوراً، ولا يمكن طرده لأنه طالب اللجوء”، وخلص الى القول “انه جنون حقيقي، لكن هذه الاسطوانة ستتغير قريباً!”.