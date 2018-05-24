الداخلية الإيطالية: انخفاض تدفق الهجرة بنسبة 78.61٪ منذ بدء 2018

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعلنت وزارة الداخلية الإيطالية انخفاض تدفقات الهجرة بنسبة 78.61٪ منذ بداية العام الجاري.

ووفقًا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية الخميس، فإن “وصول المهاجرين يستمر بالانخفاض للشهر الحادي عشر على التوالي”، حيث “وصل 161.738 مهاجرًا إلى سواحل بلادنا منذ الأول من تموز/يوليو 2016 إلى 24 أيار/مايو 2017″، بينما “وصل من 1 تموز/يوليو 2017 إلى اليوم 46.423″، أي “ما يقل بحاصل 115315 عن الرقم السابق”.

وأضاف موقع الداخلية، أن “عدد المهاجرين الوافدين منذ بداية العام الجاري حتى اليوم وصل إلى 10808 (7،103 قادمون من ليبيا)”، وهو “أقل بنسبة 78.61٪ عن العام الماضي (50.524)”.

وذكر أنه “بالنظر إلى شهر أيار/مايو فقط، كانت أعداد المهاجرين قد انخفضت الى 1341″، أي “أقل بنسبة 89.91٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، عندما رسا 13289 مهاجرا على سواحل بلادنا”.

وخلص الموقع مذكرا بأنه “إذا ما أشرنا إلى أولئك القادمين من ليبيا، فإن الانخفاض سيكون أكثر جوهرية، حيث يساوي نسبة 96.53٪”، أو “بالأحرى 443 مهاجرا فقط مقابل 12753 وصلوا في أيار/مايو عام 2017”.