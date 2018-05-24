الصليب الأحمر الإيطالي: تضامن مع الهلال الأحمر الفلسطيني

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما – أعرب رئيس هيئة الصليب الأحمر الإيطالي عن مشاعر التضامن مع الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولدى لقاء رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال الأحمر والصليب الأحمر فرانشيسكو روكّا، بعض المتطوعين الجرحى خلال أعمال العنف الأخيرة في غزة، الخميس، وخلال كلمته في ختام زيارة استغرقت يومين لقطاع غزة، أشاد بـ”شجاعة والتزام رجال الهلال الأحمر الذين ساعدوا أكثر من 6 آلاف شخص تضرروا خلال أعمال العنف”، بينما “أصيب ستة متطوعين خلال عمليات الإسعاف”.

وتابع روكّا “جئت الى هنا للتعبير عن إعجابنا وتضامننا مع الزملاء من الهلال الأحمر الفلسطيني”، مبينا أن “تفانيهم وشجاعتهم مصدر إلهام لنا جميعا”. وأردف “تأثرت جدا بعد لقائي بعض الشباب المتطوعون الذين لا يزالون يتعافون من الإصابات التي تعرضوا لها أثناء عملهم الميداني، وأدعو مرة أخرى جميع الأطراف إلى احترام وحماية المتطوعين والعاملين في المجال الإنساني”.

وتابع رئيس الصليب الأحمر “جئت هنا أيضا لأدرك بشكل أفضل، الصعوبات التي واجهها الناس الذين يعيشون في غزة”، مشيرا الى أن “الاحتياجات الإنسانية هائلة هنا، والنظام الصحي على وشك الانهيار، أي أن نظام الرعاية الصحية سيجد صعوبة بالتعامل مع هذا الكم الهائل من الجرحى”.

وذكر أنه “عندما نتحدث عن الاحتياجات الإنسانية في غزة، فإننا لا نشير مع ذلك الى أعمال العنف الأخيرة فقط”. وأردف “لقد لمست حاجة ماسة للعلاج على المدى الطويل وإعادة التأهيل”، مبينا أن “تقديم العناية أثناء حالات الطوارئ أمر أساسي”، لكن “الدعم طويل الأجل مهم على النحو ذاته”. واختتم روكّا بالقول إن “هذا ليس متاحًا بسهولة في غزة في الوقت الحالي”.